Karviná získala posilu do útoku. Z Belgie přivedla slovenského reprezentanta

Prešovský rodák Regáli na sebe upozornil nejvíce v Ružomberku, kde se po příchodu z Michalovců v létě 2019 stal kanonýrem klubu z Liptova (v sezoně 2020/2021 dal 11 a v sezoně 2021/2022 vstřelil 10 gólů - pozn. aut.), byl zvolen i do ligové jedenáctky slovenské nejvyšší soutěže a v březnu 2022 byl poprvé povolán i do slovenské reprezentace.

V lednu letošního roku pak vyslyšel vábení někdejšího trenéra Dunajské Stredy Němce Bernda Storcka a zamířil bojovat o záchranu v belgické lize. V dresu Kortrijku ale odehrál třináct utkání, gól nedal a v této sezoně už na soupisce belgického týmu nefiguroval.

Před touto sezonou byl přeřazen do rezervního týmu. „Do klubu si mě společně se sportovním ředitelem přivedl trenér Storck, oba ale po minulé sezoně skončili, protože klub chtěli prodat, což se nakonec nepodařilo. Nový trenér Edvard Still mi řekl, že se mnou nepočítá a že si mám něco najít,“ popsal webu sport.aktuality.sk Regáli, který do mistrovského utkání zasáhl naposledy loni v dubnu.

✍️🅃🅁🄰🄽🅂🄵🄴🅁

𝕄𝕒𝕣𝕥𝕚𝕟 ℝ𝕖𝕘á𝕝𝕚🇸🇰



Slovenský ofenzivní univerzál se stěhuje do Karviné z @kvkofficieel – jde o přestup🙏 V pondělí 8. ledna nebude chybět na startu zimní přípravy.https://t.co/ngsik9k9DV — MFK Karviná (@MFKKarvina) January 4, 2024

„Martina znám velice dobře ze slovenské ligy. Do ligy poprvé nakoukl v Michalovcích, pak jej koupil Ružomberok. Pod Čebraťom se mu opakovaně dařilo, dostal se i do reprezentace. A svou prací si vystřílel přestup do zahraničí,“ představil rychlostní typ fotbalisty trenér Juraj Jarábek. Slovenský hráč nastoupil proti Karviné v létě 2021, kdy pomohl v přípravném utkání Ružomberku k vítězství 2:1.

Regáli má za sebou se svými novými spoluhráči zátěžové testy, aktuálně polyká tréninkové dávky v individuálním režimu stejně jako ostatní a už v pondělí 8. ledna nebude chybět na startu zimní přípravy.

S podzimem v Karviné spokojení nejsou

Kromě Brazilců záložníka Kahuana Viniciuse a brankáře Kauana Carneira z třetiligové rezervy a mládežnického reprezentanta Pavla Kačora z týmu U19 je 30letý Regáli první posilou. Trenér Jarábek zatím v zimní přestávce kádr pouze početně snižoval.

Do Slavie Praha se z hostování vrátil Michal Hošek, kariéru ukončil obránce Jan Žídek, jehož v posledních měsících trápilo zdraví a ze stejného důvodu se management Karviné dohodl na rozvázání smlouvy se zkušeným záložníkem Danielem Bartlem.

Příchod 180 centimetrů vysokého fotbalisty by neměl být posledním posílením. Jarábkovi by se hodilo vyztužit defenzivu a to nejen v obranné řadě. Jednatřicet inkasovaných gólů v osmnácti zápasech je i na nováčka dost.

„Vypovídá to o velkých problémech v obranné fázi. Dostáváme hodně gólů. Navíc si soupeři i dost šancí vytvářeli,“ nastínil sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk, po jakých hráčích se v Karviné nejvíce poohlížejí.

Přetlak v bráně vyřeší odchody. Jedničkou je Holec

Řešit naopak nemusí pozici brankáře. Slovák Dominik Holec se po rozpačitém úvodu po příchodu z Polska dostal do výborné formy a patřil na podzim k nejlepším hráčům Karviné, který aktuálně disponuje pěticí gólmanů (Holec 12 odchytaných zápasů, Ciupa 4, Lapeš 2, Neuman 0 a Carneiro 0).

„To je velký nadstandard. Musíme ten počet redukovat. I pro kluky bude lepší, když budou někde chytat,“ nastínil Vlk. Kteří brankáři by měli klub alespoň na čas opustit, ale klubovému webu neprozradil.

Karviná ukončila podzimní část na čtrnáctém místě s jednobodovou ztrátou na třinácté Pardubice. Právě domácí utkání s Východočechy jim v neúplné tabulce schází. V původním termínu se kvůli nezpůsobilému terénu hrát nemohlo, zápas 18. kola byl přesunut na středu 14. února (od 17 hodin).

„Spokojení nejsme s výsledky, s umístěním a v některých zápasech ani po stránce herní. Před začátkem sezóny jsme řekli, že bychom rádi zabojovali o prostřední skupinu a tento cíl neplníme. Od mužstva jsem čekal daleko víc a mrzí mě nevyrovnané výkony,“ uvedl Vlk.

„Nezvládáme zápasy s našimi přímými konkurenty. Je hezké a fajn vyhrát v Plzni, porazit Liberec nebo bodovat v Mladé Boleslavi. Nám ale šíleně chybí body z domácího utkání s Teplicemi a potom z Pardubic a z Českých Budějovic. Tyto ztráty jsou nejvíc bolestivé,“ upozornil sportovní ředitel klubu.

Karvinští se poprvé na společném tréninku setkají v pondělí 8. ledna, před startem jarní části Fortuna ligy absolvují sedm přípravných utkání a na konci ledna týdenní soustředění v Turecku. Generálka čeká na svěřence Juraje Jarábka 3. února v domácím prostředí proti Skalici.