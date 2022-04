Katastrofální zákrok? Plzeň přišla o vyloučeného Buchu jen na jeden zápas

Viktoria vyrovnala, v závěru šla ovšem do deseti. Exslávista Pavel Bucha trefil Petera Olayinku do nohy a od polského rozhodčího Raczkowského inkasoval v 85. minutě druhou žlutou kartu v zápase.

"Buchův zákrok jsem teď viděl, je to katastrofa. Divím se, že nedostal rovnou červenou kartu. Jsem rád, že Olie na poslední chvíli ucukl, protože by to dopadlo špatně," kroutil po zápase hlavou trenér Jindřich Trpišovský.