Kauza Chlumecký? Teplice nechtějí sestup jako osobní výhodu. Nehrozí, že by něco vypouštěl, reaguje agent

„Potřebujeme mít hráče, kteří budou myslet jen na úspěch našeho klubu, nikoli na to, že bude pro ně osobně případně sestup týmu do druhé ligy o něco výhodnější. To se týká i případu hráče Martina Chlumeckého, se kterým nyní záležitost řešíme. Předpokládáme, že s hráčem a jeho agentem budeme mít vše vyjasněno do konce tohoto kalendářního roku," vysvětlil pro Sport.cz Rudolf Řepka, ředitel Teplic, které se nyní soustředí na poslední zápas podzimu doma s Mladou Boleslaví.

„Myslím, že nastalá situace je nepříjemná pro všechny strany. Ale všichni se k tomu snaží přistupovat profesionálně. Což podle mě dokazuje i fakt, že Martin nadále patří do základní sestavy Teplic, a i svými slušnými výkony pomohl k posledním dvěma výhrám klubu. Absolutně proto nehrozilo nebo nehrozí, že by něco vypouštěl, ani teď ani na jaře. Úprava ve znění smlouvy momentálně nedává žádný smysl, s vedením Teplic učiníme rozhodnutí po posledním zápase podzimní části," poznamenal hráčův agent Jan Levý.

V krajním případě však má být podle deníku Sport ve hře i předčasné ukončení kontraktu v zimní pauze, pokud by se obě strany nedohodly na kompromisu. „Přes dílčí fotbalové úspěchy, kdy jsme získali maximum bodů z posledních dvou utkání, je nám naprosto jasné, že nás čeká velmi náročná jarní část sezóny Fortuna ligy. Jsme přesvědčeni, že musíme sázet především na hráče s charakterem a čistou hlavou," dodal Řepka.

Chlumeckému se na hřišti daří

I přes svízelnou situaci Chlumecký Teplicím svými výkony pomáhá. Naposledy přispěl k vynulování Jablonce na jeho hřišti. Skláři druhou výhrou v řadě potvrdili prosincový vzestup, který o kousek zvýšil naději na záchranu mezi elitou.

„Před zápasem jsme se na toto téma (kauza okolo smlouvy) krátce bavili. Teď to nechci řešit ani do toho nějak moc rýpat. Říkal jsem mu, že teď musí odehrát dva zápasy, že hraje i o svou budoucnost a samozřejmě i za Teplice, ať se v tom teď nerejpá, nechá to být. Dojedeme to do konce týdne a pak si k tomu sedneme," poznamenal po výhře 2:0 v Jablonci teplický kouč Jiří Jarošík.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Teplic se radují z prvního gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK