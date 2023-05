Kauza Čvančara Spartu nerozhodila. Trenér i spoluhráči stojí za ním

Internetová platforma Ruik.cz ho v textu, který publikovala v pátek, obvinila, že s Jakubem Janktem a Janem Mejdrem měli údajně pozitivní test na kokain. Navíc prý je Čvančara zapleten i do distribuce drog. Údajně ho má vyšetřovat policie. Redakce pak článek ovšem stáhla. Klub se hráčů zastal a podá v této souvislosti trestní oznámení.

Celou věc označil za nepochopitelnou. „Je to až hanebné, doufám, že to bude mít další dopady. Je potřeba učinit opatření, neříkám, kdo, aby se nemohlo opakovat, že na internet můžete napsat cokoliv se vám zlíbí, protože z něj už to nikdy nesmažete. Je nutné obecně chránit každého člověka, aby se mu něco takového nemohlo stát. Jde prostě o nerespektování hráčů, kteří tvrdě pracují, aby v kariéře něco dokázali," zdůraznil trenér.