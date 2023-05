Každý bod se počítá, bere Horejš remízu ve Zlíně. Jablonecký kouč lituje zahozených šancí v první půli

„Všechny zápasy v nadstavbě jsou takové malé finále a každý bod se počítá. Obzvlášť z venku," měl jasno kouč severočeského týmu David Horejš. Litoval, že jeho mužstvo z velkého tlaku do přestávky nic nevytěžilo. „Byli jsme lepší, dostali jsme domácí pod tlak. Při šancích Chramosty a Ikauniekse nám ovšem chyběla trocha štěstí," posteskl si.

Prozradil, že v pauze nabádal svoje hráče, aby nepolevili v aktivitě. Jenže dvacetiminutová průtrž mračen poněkud změnila ráz utkání. „Na promáčeném trávníku se příliš nedalo kombinovat. Myslím, že nám liják uškodil víc. Zlíňané oživili hru střídáními, ale přesto jsme vstřelili první gól my. Bohužel jsme dovolili soupeři záhy vyrovnat. Plichta je asi spravedlivá a my se teď musíme co nejlíp připravit na následující dvě domácí utkání s Baníkem a Brnem," plánoval Horejš.