Řezník hlásí: Jsem zpátky, s fotbalem rozhodně nekončím! Plzeňský obránce hrál po devíti měsících

„Jsem rád, že jsem mohl po takové době nastoupit. Pro hráče je nejhorší, když se mu vrací zranění, což se přihodilo mně. Čekal jsem na návrat dlouho, ale dočkal jsem se. Je to pro mě velké pozitivum," uvedl Řezník, kterého opakovaně trápily potíže se zadním stehenním a lýtkový svalem.

„Na podzim mě zlobil zadní stehenní sval. Bylo to pořád dokola - po několikatýdenní pauze jsem začal trénovat, ale zranění se vrátilo. V zimní přípravě to už vypadalo dobře, jenže při přáteláku mi píchlo pro změnu v lýtku. A průběh se opakoval. Teď už je naštěstí všechno ok," podotkl Řezník, který byl při posledních duelech na lavičce. Šanci dostal proti Slovácku.