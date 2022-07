Kdo je Kuchta? zkameněl Tvrdík. Nabitá Slavia ještě nemá dost, získala Tiéhiho a loví stopera

Vcelku vypovídající. Ve chvíli, kdy padl dotaz, jak to bylo se zájmem či jednáním s Janem Kuchtou, vypadl mikrofon. Jako by jméno českého reprezentanta nesmělo v Edenu více zaznít...

„Když jsem do Edenu přicházel, dosahovaly obchodní příjmy 30 až 40 milionů, teď s novými partnery překročily 200 milionů," ujišťuje Tvrdík, že i v dnešní nelehké době je Slavia před vstupem do jubilejní 130. sezony finančně stabilizovaným klubem. I díky transferům.

„Ty poslední vynesly přes 20 milionů eur, celkem jsme z prodeje hráčů inkasovali 600 milionů korun. A to ještě tři turecké kluby krouží kolem Olayinky, takže je možné, že příjmy narostou a dojde k dalším změnám kádru," avizuje Tvrdík poté, co oznámil, že legionář z Pobřeží slonoviny Christ Tiéhi přišel hostovat z Liberce do Edenu. Jako sedmá akvizice letošního léta, přičemž před sezonou, do které Slavia vstupuje s novým logem i dresy, nemusí jít o posilu poslední.