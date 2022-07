Tvrdík se vrací ve formě, i když pacientem bude možná až do konce života

Vyhráno ještě úplně nemá, ale může doufat, že rakovinu dokázal porazit. Šéf fotbalové Slavie se na prahu jubilejní 130. sezony vrací do práce, tradičně se ujal úvodního slova na předsezonní tiskové konferenci. „Jsem onkologickým pacientem, možná do konce života. Měl jsem rakovinu, potýkám se s následky léčby, mám za sebou operaci a ozáření. Nechci sedět doma mezi čtyřmi stěnami, těším se do práce,“ líčí s nadějí v hlase Jaroslav Tvrdík.

Foto: Petr Horník, Právo Jaroslav Tvrdík děkuje Jindřichovi Trpišovskému za titul...Foto : Petr Horník, Právo

Článek Sešívaným moc chyběl, bez svého šéfa neobhájili mistrovský titul. Jsou ovšem situace, kdy jdou všechny výsledky a body stranou. „Hlavně chci poděkovat za obrovskou solidaritu všem našim fanouškům. Můj zdravotní stav mi nedovoloval všem odpovědět, byl jsem dojatý. Také děkuji manažerům Sparty, Plzně a dalších klubů, ukázalo se, že rivalita jde v takových chvílích stranou. Také velké díky českým lékařům, jsem rád, že jsem se léčil doma," vyznává se Jaroslav Tvrdík. Jaroslav Tvrdík: Jsem onkologický pacient a budu jím zřejmě po zbytek života, potýkám se následky léčby. Můj zdravotní stav mi dovoluje se vrátit do práce. Věřím, že mne bude práce dobíjet a pomáhat mi v boji s nemocí. — Ondřej Zlámal (@OndraZlamal) July 14, 2022 Červenobílí mají v jubilejní sezoně znovu jen nejvyšší ambice. „Myslím, že klub mě potřebuje. Díky kolegům, jak beze mě všechno zvládli. Vracím se mezí přátele, bude mě to dobíjet," těší se šéf. FORTUNA:LIGA Posily Slavie se derou do sestavy. Proč v Edenu zatím nezeštíhlují kádr?

