Kdy skončí domácí prokletí Bohemians? I v casinu jednou padne červená, pravil v nadsázce kouč

Zelenobílí si cestu za třemi body zkomplikovali již v úvodu, Sigma šla totiž brzy po úvodním hvizdu do vedení díky hlavičce Florenta Poulola. „Inkasovaný gól nás rozhodil, dalších patnáct minut jsme se spíše hledali. Pak ale náš výkon začal gradovat, tvořili jsme si šance již v prvním poločase. V tom druhém jsme se hnali za vyrovnáním a po něm až do konce sahali po vítězství, na což jsem hrdý. Ještě před měsícem bychom po podobném začátku prohráli o dvě nebo tři branky," myslí si šéf klokaní lavičky Jaroslav Veselý.

O srovnání skóre se ale nepostarala žádná z tradičních ofenzivních opor, nýbrž sváteční střelec Martin Dostál. Ten se dvacet minut před koncem utkání opřel do odraženého míče a parádním volejem propálil vše, co mu stálo v cestě. „Měsíc zpátky mi sociální sítě připomněly, že jsem nedal gól skoro rok. Z těch pár, co jsem v kariéře vstřelil, je tohle asi ten nejhezčí, jedinou kaňkou je, že nebyl vítězný," mrzelo stálici Bohemians na postu pravého halvbeka.