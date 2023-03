Když máte peníze, kamarádíčků je jako roj vos. Sportovcům chybí finanční vzdělání, shodují se experti

Téma finanční gramotnosti sportovců opět silně rezonuje. Aktuálně zlínský fotbalista Adam Hloušek zahučel do dluhů nejspíš kvůli sázkám. Trenér Pavel Vrba o něm neví, po utkání se Spartou ho pozdravoval kamsi na brazilskou pláž...

„Je to horor, když takový kostlivec vypluje ze skříně. Z té hrůzy se úplně zatemní, částka je neskutečná. Jestli je v Brazílii nebo jinde, prostě se uklidil. Aby mu dali pokoj, než to vrátí, což bude asi dost dřina," glosuje herec Pavel Nečas.

„V případě z hokeje je ještě o jednu nulu navíc," poukazuje hokejový trenér Slavomír Lener na dluhy Michala Sýkory.

„Pro kluky je to strašná rána. V hodnocení jsem hodně zdrženlivý. Řekl bych, že jsou v tom nevzdělaní a naivní. Sportovci jsou strašně zranitelní. V tomto případě dělají odmalička jen fotbal. Když v něm chtějí uspět, škola jde stranou. Po získání profesionální smlouvy by v první řadě měli dostat kursy finančního vzdělání a opatrnosti někomu nenaletět. Pak by se mnohému předešlo," radí Lener.

„Hloušek asi vytloukal klín klínem. Prohrál, dalšími sázkami chtěl peníze získat zpátky. Pak to jede jako sněhová koule. Jsi v tom o to víc, nezastavitelně," domnívá se Nečas.

Vladimír Šmicer má po ukončení kariéry řadu podnikatelských aktivit. Počíná si rozvážně, také on však na pochybné nabídky naráží.

„Jak říká Sláva, pro kluky to není jednoduché. Peníze mají a rádi by je investovali, ale musí si vybrat správnou investici. Bohužel se často stává, že to dopadne špatně," přikyvuje Šmicer.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Čelůstka (vlevo) a Adam Hloušek během tréninku fotbalové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Podle mě by se o finanční záležitosti měli starat i manažeři kluků, probírat to s nimi," přidává se další bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši.

„Jsou tady i hráčské asociace, hráči dost podceňované. Často se k nim staví, že pomoc nepotřebují. Spíše by se však měli obracet na asociaci než na kamarádíčky, co je zavedou do slepé uličky," zdůrazňuje Šmicer.

„A že když jsi v nejlepším, kamarádíčků je jako roj vos!" souhlasí Lener.

Legendární Antonín Panenka ve své aktivní kariéře takové starosti neměl. Ani nemohl.