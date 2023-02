Hloušek? Hodný kluk, který na sobě makal. Obří dluhy jsou překvapením

Že by si rodák z Turnova půjčoval peníze v době, kdy s ním byli v jednom týmu, ani jeden z nich netušil. „Neměl jsem žádné informace nebo signály, že by se něco takového dělo," pokrčil rameny Jarolím. „Nikdy jsem o tom neslyšel," doplnil Pudil.

„Je to strašná škoda. Kluk jako on si fotbalem mohl vydělat i dost peněz, mohl mít hezký život a teď se ani neví, kde je. Je mi ho líto. Když se člověk dostane do takové situace, neví, jak z toho ven," pověděl Pudil, který se společně s jihlavským záložníkem Lukášem Zoubelem a bývalým ligovým fotbalistou Radkem Buchtou snaží šířit osvětu mezi mladými fotbalisty, aby si z vydělaných peněz dávali část stranou na život po kariéře. Mají na to společnost B&Z Financial consulting.