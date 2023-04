Kéž by si chtěl Horejš vymazat z telefonu i mě, přeje si Rabušic. Touží překonat liberecké legendy

Všichni tři proti regionálnímu rivalovi zaznamenali po čtyřech brankách, nikdo víc.

„Samozřejmě je to pro mě motivace. Alespoň v jedné věci bych byl lepší než oni. Se Štajnym a Nezmičem jsem v kontaktu pořád, takže mi to možná ještě připomenou. Ale hlavní je, abychom ten zápas zvládli jako tým," přeje si 33letý Rabušic, který se chytá na své již 11. Podještědské derby.

NEJLEPŠÍ STŘELCI LIBERCE V PODJEŠTĚDSKÉM DERBY Jméno góly počet startů v derby Jan Nezmar 4 17 Jiří Štajner 4 10 Michael Rabušic 4 10 Petr Papoušek 3 17 Leandro Lazzaro 3 6 Andrej Kerič 3 5 Milan Kerbr 3 4 Marek Bakoš 3 3

"A budu si taky muset promluvit s trenérem, aby mi v tom trochu pomohl," prohodil žertem na společné předzápasové tiskové konferenci obou klubů k vedle sedícímu trenérovi Luboši Kozlovi. Ten ho totiž v aktuální sezoně využívá především jako žolíka. Do základní sestavy ho nominoval v lize jen čtyřikrát. Poprvé však na podzim právě proti Jablonci. A byl z toho vítězný gól.

„Jestli jsem specialista na Jablonec? Rád bych to řekl, ale nemyslím si to. Prostě se to tak sešlo," řekl ke své bilanci z posledních tří sezon. „Dát gól v derby je samozřejmě o něco sladší než v jiném zápase," doplnil Rabušic, který jinak v liberecké kabině plné mladíků plní důležitou roli mentora a před utkáním se v kabině chystá spolu se zraněným veteránem Theo Gebre Selassie zdůraznit význam jubilejního 60. derby. Ostatně Doumbia, Ghali, Olatunji, Ndefe či Valenta s ním mají nulovou zkušenost.

„Tohle je úloha nás starších. Už to na nás dýchlo hned po minulém zápase se Zlínem, když se řešil výjezd fanoušků. S kluky z ciziny si o tom ještě musíme promluvit, že jde o trochu víc, byť samozřejmě každý zápas je důležitý. Ale kolikrát se už stalo, že se nedařilo, vyhráli jsme derby a hned bylo všechno lepší. Jde prostě o sváteční zápas a chceme ho stejně jako na podzim zvládnout," řekl Rabušic.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Supras Core (@supras.core)

V říjnu výhru 2:0 jistil druhým zásahem Mick van Buren a jablonecký kouč David Horejš po zápase hořekoval, že si svého bývalého hráče za trest vymaže z telefonu. „Doufám, že by si po tomhle derby mohl chtít vymazat i mě. Budu připravený, abych mu ten gól dal," usmál se Rabušic, který současného kouče Jablonce zažil v sezoně 2019/20 v Českých Budějovicích.

„Byl jsem zrovna bez smlouvy a David si mě vzal jako volného hráče. A myslím, že se mi to povedlo. Za čtyři zápasy jsem dal dva góly, ale bohužel právě v Liberci jsem se zranil o Honzu Mikulu, jak vždy říkám, a měl po sezoně. Pak mi už nebyla nabídnuta další smlouva. Všechno špatné je však k něčemu dobré, takže jsem se vrátil do Liberce, což bylo nejlepší řešení, a nakonec jsme ještě hráli i evropské poháry," zavzpomínal.

Jak vnímal Horejšovu pozici v Jablonci, kterému se podzim nevyvedl? „Začátek tam David neměl jednoduchý. Řešilo se, jestli zůstane, nezůstane. Ale pan Pelta ho podržel a teď se mu to vrací, vypadá to, že si to tam už sedlo," pověděl o rivalovi. „Bodově sice zápasy nezvládali, ale herně to nebylo špatný. Přirovnal bych to k naší situaci. Taky nemáme body, ale herně nám fakt nevyšly jen dva zápasy. Ta hranice je strašně tenká. Jim se to teď otočilo a doufám, že se jim to zase proti nám otočí zpátky. Ale zápasy jsou strašně vyrovnaný, rozhodují maličkosti a my musíme být připravení jít tomu naproti," poznamenal Rabušic.