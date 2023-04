Křetínský zaplatí za návštěvu kabiny rozhodčích 50 tisíc korun, Sparta 220 tisíc korun

„Daniel Křetínský komunikoval s disciplinární komisí prostřednictvím písemného vyjádření, ve kterém mimo jiné uvedl, že si uvědomuje, že z jeho strany došlo k disciplinárnímu přečinu. Co se týká výše sankce pro klub, tak vedení klubu si obvykle bere nějakou dobu na to, aby verdikt vyhodnotilo. Nicméně nepředpokládám, že by v tomto případě došlo k odvolání," řekl novinářům ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.