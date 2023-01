Klíč ke klidné záchraně? Musíme zpevnit defenzívu, má jasno brněnský brankář Berkovec

Dost branek jste na podzim inkasovali po individuálních chybách. Vytáčí vás to hodně?

Jsem spíš klidnější typ. Už toho musí být skutečně hodně, abych výrazně zvýšil hlas. Občas se to ale stane.

Jasně. Jsem rád, že už to vypukne. Než trénovat na zmrzlém a tvrdém hřišti, je mnohem lepší už bojovat naostro o body. Hned úvodní duel naznačí, jak na tom jsme.

Co čekáte od utkání v Boleslavi?

První zápasy bývají vždycky hodně bojovné a provází je spousta otazníků. Všichni jsme už ale na utkání nažhavení. Dáme do něj všechno. Kéž by nám to přineslo nějaké body.