Klíčový úkol pro Spartu! Priske musí rozhodnout, kteří hráči zůstanou a kdo odejde

Koller si dovede představit, že je nyní kouč na Letné po debaklu v Edenu pod velkým tlakem. Ale výměna podle něj není řešením. „Sparta přece nemůže každého půl roku měnit trenéra. To je takový začarovaný kruh," míní někdejší hvězda Dortmundu. Fanoušci jsou ale nespokojení a zvlášť ve světle poslední prohry působí dost odvážně Priskeho věta o tom, že je s týmem na správné cestě. „To samozřejmě musí vedení vykomunikovat, aby se to ještě nezhoršovalo," naznačuje Koller, že výrok není v situaci Sparty nejšťastnější.

Kouče na Letné by neměnil ani vedoucí fotbalové sekce Sport.cz Jan Malý. Ten staví před vedení klubu úplně jiný úkol. „Je třeba si vyhodnotil, kdo z hráčů na Spartu vůbec má. Kteří hráči mohou na Letné pokračovat. Musí se zamyslet, podle čeho přicházející fotbalisty vybírají. Proč do klubu chodí posily, co nakonec nejsou posily," komentuje současnou realitu dění ve Spartě.

Legendární kouč Václav Ježek měl na Spartě ohromný respekt hráčů. Na trenéra vzpomíná v pořadu Přímák Julius Bielik.Video : Sport.cz

I když do konce ligového podzimu chybí ještě pár kol, tak už nyní je jasné, že před Brianem Priskem stojí pořádně náročný zimní úkol. Hráče, které má momentálně v kádru, si nevybíral, klub jej angažoval později než většinu posil. „V zimě by si měl vyhodnotit, koho se zbavit, koho poslat na hostování a koho naopak získat," myslí si Koller. „Musí vybírat hráče, kteří zvládnou tlak spojený s působením ve Spartě. Podívejte se na Trávníka, v Jablonci to byl nejlepší hráč ligy a ve Spartě vyhořel," dodává bývalý reprezentační útočník. Souhlasí i druhý host pořadu Přímák Jan Malý. „Jinde ti fotbalisté hrají dobře, ale ve Spartě je to semele," míní.

Když se moderátor O2 TV Radek Šilhan ptá, zda by nepomohlo angažování psychologa, dočká se souhlasu. Koller ale vzpomíná na to, že třeba s ním se po příchodu na Letnou ze Smetanovy Lhoty nikdo nemazlil. „Všichni jsme věděli, že neúspěch ve Spartě se neodpouští. Tehdy byl tým semknutý. To byla jiná Sparta, kluci spolu hráli dlouho, tehdejší Sparta byla jinde než ta současná," pojmenovává tvrdou realitu Koller.