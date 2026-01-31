Kliment vystřelil Olomouci výhru

Článek
Kliment nastoupil v soutěžním utkání v základní sestavě Hanáků poprvé od loňského zranění. Olomouc začala aktivně, ale Sláma v šesté minutě míč z voleje netrefil ideálně a Růskovo zakončení z malého vápna zablokoval jeden z bránících hráčů na roh.
Poté si vypracoval dobrou šanci také Hradec. Vlkanova se uvolnil na levé straně a přihrál do vápna Trubačovi, jehož zakončení mířící do protipohybu brankáře Koutného zablokoval na poslední chvíli Sláma.
Ve 28. minutě dostal míč do sítě Kliment, jenže přihrávající Ghali se v době předešlé Šturmovy střely nacházel v ofsajdu, a gól tak platit nemohl. O chvíli později zakončil z dobré pozice, ale pouze kolenem, nad branku hostů Růsek. Vzápětí neuspěl ani Šturm, jehož pokus na přední tyč vyrazil mimo tři tyče Zadražil.
Na začátku druhého poločasu se Olomouc po zisku míče na útočné polovině dostala do vedení. Beran vybojoval míč, který se poté přes Ghaliho dostal až ke Klimentovi. Olomoucký útočník si ho ve vápně ještě zasekl před bránícím hráčem a poté zamířil přesně k zadní tyči.
Hradec mohl bleskově odpovědět díky Vlkanovovi, jenže jeho pokus skončil na tyči olomoucké branky. Poté zaútočili domácí po levé straně, Šturm navedl balon do vápna a přihrál Ghalimu, jehož pokus skončil nad brankou. Východočeši se ocitli blízko srovnání také 15 minut před koncem základní hrací doby, kdy se do vápna z levé strany dostal Kučera, přihrál Regžovi a po jeho zakončení na přední tyč musel předvést výborný zákrok brankář Koutný. Další šance už Hradec nepřidal, naopak rozhodnout mohl střídající Šíp, jenže z dobré pozice uvnitř vápna branku přestřelil.
Hanáci doma v lize zdolali Hradec po sedmi zápasech poprvé od května 2011. V sezoně nejvyšší soutěže účastník úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy prohrál na Andrově stadionu jediné z 10 utkání a získal tam 21 z celkových 30 bodů.
|20. kolo první fotbalové ligy:
|Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
|Branka: 51. Kliment. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Jezierski - Dancák. Diváci: 3688.
|Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Malý, Sláma - Baráth, Beran - Ghali (73. Šíp), Růsek (90.+3 Jásir), Šturm (83. Elbel) - Kliment (73. Jezierski). Trenér: Janotka.
|Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera, Darida, Dancák (65. Mihálik), Horák - Vlkanova (75. Hodek), Trubač (65. Pilař) - Van Buren (61. Regža). Trenér: Horejš.