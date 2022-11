Klokani dál s hvězdou, nebo bez ní? Květa získá někdo ze silné trojky, nejspíš Plzeň

Hučel do něj dost dlouho. „Neblbni, neprodávej se pod cenou! V české lize máš na mnohem víc. Zapiš se nejdřív v domácí elitě, pak můžeš odejít do světa do mnohem kvalitnějšího klubu," přesvědčoval Jaroslav Veselý v létě Romana Květa.