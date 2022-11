Střelec s nohama na Real Madrid! O Květa je zájem, udrží ho Klokani pro jaro?

„Když se začaly tyto informace objevovat, říkal jsem si, že je nebudu řešit. Ale v době sociálních sítích jde takové předsevzetí těžko naplnit. Pořád vám někdo píše, vypadávají na vás odkazy na články. V hlavě to určitě mám, přemýšlím nad tím. Ale jenom mimo hřiště. Tam se soustředím jen na fotbal," ujišťuje záložník.

Bohemians se na podzim venku daří, podzimní střelec překvapil experty. Přiznali to v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

„Bylo by parádní vyhrát krále střelců. Nevím, jestli se to na Bohemce vůbec někdy povedlo. Zatím prožívám životní sezonu, jsem moc rád, že mi to tam takhle padá. Když se daří celému týmu, vypadnou z toho jednotlivci. Což se nyní týká mě. Ale sezona je dlouhá, musím formu potvrzovat i na jaře," uvádí Květ s tím, že za jeho snovým podzimem stojí nepřímo kouč Jaroslav Veselý.