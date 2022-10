Klokani proti lídrovi ligy sahali po vítězství. Chceme, aby se nás každý soupeř bál, burcoval Veselý

„Po rohu jsem zavíral zadní tyč, Kvěťák (Roman Květ) mi to skvěle prodloužil a já jen zakončoval do protipohybu gólmana," popisoval Drchal, který tak ukončil svůj ligový gólový půst. Naposledy se totiž trefil ještě za Spartu před více než rokem do sítě Jablonce, během jarního hostování v Drážďanech se neprosadil ani jednou. „Takové čekání se vždycky táhne o to jsem radši, že mi to tam padlo dnes. Navíc gól proti Plzni je vždycky něco víc, nad nimi už je jen Slavia," nedal zapomenout na svoji sparťanskou krev Drchal, který v Ďolíčku hostuje právě z Letné.