Klokani už vědí: Černá je dobrá! Dají na pověrčivost, která je u sportovců často až neuvěřitelná?

Sportovci a pověrčivost, to je věčné a vděčné téma. Werner Mickler, odborník na sportovní psychologii z Německé sportovní univerzity v Kolíně nad Rýnem a instruktor trenérů DFB, v pověrčivosti vidí pravděpodobný důvod: „Jsou věci, které jako hráč nemohu během hry ovlivnit. Proto se někteří snaží držet určitých rituálů, které jim pomáhají dostat se do stále stejného pozitivního stavu - zejména pokud se jim to dříve osvědčilo."