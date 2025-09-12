Kluby neustoupily a novináře, kteří je naštvali, na stadion nepustí

Článek
O bezprecedentním kroku kluby informovaly ještě před reprezentační pauzou ve společném prohlášení a svůj postoj odůvodnily údajným „opakovaným publikováním nepravdivých informací ze strany novinářů z Deníku Sport.“ Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík mluvil také o předžalobní výzvě, následně v kooperaci s Plzní a Baníkem sáhl i k odebrání akreditací a tím pádem těžko něčím odůvodnitelnému omezení novinářské práce.
Při zápasech, v nichž Slavia hostí Karvinou, Baník přivítá doma Liberec a do Plzně zajíždí Olomouc, tedy nebudou na novinářských místech redaktoři Deníku Sport. „O akreditace jsme požádali standardním způsobem a našim novinářům nebyly uděleny. Stejně tak u celosezónních akreditací nám bylo oznámeno, že novinář z naší redakce se na stadion nedostane,“ říká pro Sport.cz šéfredaktor Deníku Sport Lukáš Tomek.
„Přijde mi to šikanózní a nebezpečné nejen pro nás, ale nepřímo do budoucna i pro jiná média. Především Slavia a Plzeň se tu snaží nastavit precedens, že pokud se nebude psát podle jejich představ, je normální přistoupit k odebírání akreditací a hrozit předžalobními výzvami. Jsou to polototalitní praktiky,“ dodává Tomek.
K tomu, jak budou redaktoři Deníku Sport při neudělení akreditace o víkendu pracovat, šéfredaktor listu říká: „Komplikace to pro nás nepochybně je, ale věřím, že čtenáři zásadní rozdíl nepoznají. U pozápasových rozhovorů budeme čerpat z klubových platforem, pokud v nich zazní něco zajímavého. A navíc vzhledem k vynuceným okolnostem připravujeme i některé nové obsahové formáty, které věříme, že fanoušky zaujmou.“ Dodává, že obsah týkající se utkání Slavie, Plzně a Ostravy bude nadále součástí článků, podcastů nebo sestřihů, na jejichž zveřejňování má vydavatelství CNC, pod nějž Deník Sport a také jeho internetová platforma iSport.cz patří, zakoupenou licenci.
Redakce Sport.cz chtěla znát postoj tří dotčených klubů, reakce přišla v unifikované odpovědi. „I nadále jsme v aktivním dialogu s předsedou KSN Michalem Dusíkem, který se pro obě strany stal nestranným mediátorem. Stejně tak jsme se obrátili na Etickou komisi a s její předsedkyní Barborou Černoškovou se domluvili na dalším postupu a předložení našeho stanoviska k celé věci. Platí, že do rozhodnutí komise nebudeme situaci nijak komentovat,“ stojí ve společném prohlášení Slavie, Plzně a Ostravy.
Etická komise KSN však stále ještě čeká na doložení potřebných materiálů ze strany klubů, které se na ni s podnětem obrátily, tudíž ani Tomek či jemu podřízení redaktoři komisí kontaktováni nebyli.