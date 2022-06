Vrba nejde do Baníku za penězi! Pokud ale bude jen trenér, přijme roli tělocvikáře, tvrdí expert

Jaký prostor Vrba v ostravském klubu dostane je prý hlavní otázkou pro majitele Baníku Václava Brabce. „On musí rozhodnout, jestli bere Pavla Vrbu jako trenéra, jak já říkám, jestli ho tam dělá jako tělocvikáře, jako animačního pracovníka, nebo jestli ho tam dělá jako odborníka a stratéga," přemýšlel nahlas Csaplár o roli Vrby, který v závěru uplynulé sezony skončil na lavičce pražské Sparty, velmi rychle však našel nové angažmá.

Csaplár tvrdí, že by mu sedělo, pokud by Vrba plnil vedle trenérské i roli sportovního ředitele Baníku. „Tomu bych rozuměl, byl by to tak trochu britský styl, kdy by bylo jasné, o čem všem rozhoduje a jaké má pravomoci," naznačil svůj pohled expert v pořadu Přímák na Sport.cz.

Baník Ostrava přivítal trenéra Pavla Vrbu videem. Co na něj říkal Josef Csaplár v pořadu Přímák na Sport.cz?Video : Sport.cz

Csaplár se domnívá, že přesně tyto požadavky měl při dohadování o angažmá s vedením ostravského mít. „A to na základě zkušeností, i toho, že se vrací domů, na základě toho, kde všude byl a co dokázal. Pro mě jako pro Csaplára to je tak, že tam přichází Pavel Vrba a jde postavit fotbalový klub Baník Ostrava," nechal se slyšet bývalý kouč.

Pro Baník je prý angažování Vrby šancí, jak zkusit zastavit neúspěšnou éru, kdy klub vyměnil řadu trenérů i hráčů a pořád nedosáhl na vysněné mety. „Teď jen čekám, jak bude všechno odprezentované v médiích. Je pak zásadní chybou, když se to staví tak, že on tam jde jako trenér a pak se říká, oni mu neudělali hráče. To jsme někde před padesáti lety, takhle to nefunguje. Podívejte se na Plzeň, tam je šestý trenér a pět udělalo titul. Bayern Mnichov je to samé," konstatoval Csaplár.

Za příklad uvádí anglický Manchester City, kde podobnou roli dostal Pep Guardiola, kterému řekli, ty nám postav celý klub," upozornil Csaplár. Je ale tohle všechno možné napasovat na české podmínky? A mohlo mít vliv na rozhodování kouče Vrby to, že poslední angažmá na Letné neskončilo úspěchem?

PŘÍMÁK s hostem Milanem Fukalem ve fotbalovém studiu Sport.cz.Video : Sport.cz