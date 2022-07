Dostál se vrátil do zlínské branky a udržel nulu. Plichta s Boleslaví je asi zasloužená, míní

Zlíňané podali proti středočeskému celku mnohem lepší výkon než ve zpackané generálce s druholigovým Prostějovem. Přestože se jim zvítězit nepovedlo, duel odpracovali s maximálním nasazením. „Když to srovnám s minulým týdnem, bylo to sto ku jedné," porovnal zkušený gólman.

Jeho tým nyní čekají další náročné bitvy. Ševci v nadcházejících ligových kolech cestují na Slavii a do Ostravy na Baník, který bude muset napravovat úvodní domácí propadák s Olomoucí. „Bude to samozřejmě hodně těžké. Ukazuje se ale, že hlavně na začátku sezony dochází k překvapením. Také my se o nějaké pokusíme. Možné je všechno, rozhodně neházíme dopředu flintu do žita. Pojedeme zápasy odmakat," plánuje.