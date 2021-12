KOMENTÁŘ: Karvinou čeká krutá zima. Vyjde z ní buď silnější, nebo se s ligou rozloučí

Karvinští za sebou mají bídný podzim. V devatenácti kolech dokázali posbírat pouhých pět bodů za stejný počet remíz. Všechna ostatní utkání prohrála a dostala se tím do nezáviděníhodné situace. Podzimní část ukončili svěřenci Bohumila Páníka sérií sedmi porážek, která jejich situaci ještě ztížila.

Zkušený kouč převzal tým po 10. kole po Jozefu Weberovi. Ani on se ale s týmem prošpikovaným cizinci výhry nedočkal. A fandové legionářům vyslali v posledním utkání podzimu proti Plzni jasný vzkaz. Na prázdné tribuně, kde obvykle dlí kotel, visel transparent v angličtině: „Víme, že toto ticho je smutné. Ale váš přístup? Opravdu špatný."

To už je pořádná díra.

Hodně naznačí už úvodní jarní kola. „Ve hře je ještě dost bodů. Připravíme se na další část sezony, a přestože budeme mít zpočátku těžký los, doufám, že nějaké body uděláme. Jedna výhra by nás nastartovala k tomu, abychom se posunuli na barážová místa. Odstup od dalších mužstev je už velký," připustil středopolař Aleš Nešický, že větší ambice, než baráž už Karviná asi těžko může mít.

Slezané do jara vstoupí na hřišti mistrovské Slavie, klíčové pro ni budou ale následující dvě kola, ve kterých doma přivítá Jablonec a vycestuje do Teplic. Pokud v nich získá šest bodů, může se nakopnout. Jestliže vyhrát nedokáže, bude to s velkou pravděpodobností znamenat definitivní konec nadějí.