Konečně klidný zápas! A to jsme ještě nedali penaltu, pochvaloval si Bílek

Zahrával by pokutový kop faulovaný Beauguel, pokud by byl zdravý na hřišti?

Bogy krvácel hodně. Asi by ani tak neodehrál celé utkání, ale nechtěl jít dolů. Mohl dát branku a měl by lepší pocit, ale tekla z něj krev. Když ho na to rozhodčí upozornil, bylo vidět, že se mu to nepozdávalo. Chtěl ještě hrát. Nastoupil po dlouhé době od začátku, chtěl vydržet na trávníku co nejdéle. I tak podal dobrý výkon.