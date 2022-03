Konečně zpátky v zápřahu! Stanciu se po dlouhé karanténě připojil k čínskému týmu

Složitý přestup po všech stránkách. Po jeho uzavření následovaly další nutné náležitosti. Nicolae Stanciu musel doma v Rumunsku absolvovat náročné řízení, aby pro sebe a rodinu získal víza do Číny. Po příletu do velké země musel kvůli pandemii nejprve absolvovat v Šanghaji třítýdenní karanténu v hotelu.

Ukončil ji až v úterý, pak se teprve přesunul do Wu-chanu k Three Towns.

„Jeho nový klub je velmi ambiciózní a Nico by se měl stát spolu s Fellainim největší hvězdou čínské ligy," poukazuje David Zíka z agentury Global Sports, která hráče během pražského jednání o přestupu zastupovala.

Agent tak srovnává Stanciua s hvězdným Belgičanem, který před odchodem do Asie dlouhá léta působil v anglické Premier League.

Slavia svolila k odchodu až v zimě. „Zájem měly i kluby z americké MLS, ale nikdy se nedostaly do fáze, že by se začalo jednat. Turecko je teď paralyzované fotbalově a celospolečensky, a Slavia měla jasnou představu o ceně. Čínský klub přistoupil k jednání velmi profesionálně. Ne žádné divadlo, jak známe třeba z tureckých klubů," usmívá se.

Doba je ovšem v důsledku dlouhé pandemie složitá. „Stále méně evropských klubů hodlá investovat do velkých přestupů. Orientují se na volné hráče, nebo chtějí brát posily na hostování s opcí," přikyvuje otec Pavel Zíka.

Proto se agentura v duchu svého jména kouká i dál. A právě Amerika by mohla být řešením.

„Zdeňka Ondráška jsme před časem přivedli do Dallasu. Jána Greguše zase do Minnesoty a nyní odešel do San Jose. Chceme se na americký trh zaměřit," avizuje.