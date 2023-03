Kotel je zpátky a Sparta zavádí program pro chuligány. Mohou si zkrátit zákaz vstupu

Do programu se od 1. července můžou zapojit ti, kteří v té době budou mít první zákaz vstupu na Letnou. Naopak do něj nesmějí vstoupit příznivci, kteří svým jednáním ohrozili zdraví jiného člověka nebo mu způsobili zdravotní újmu či se dopustili rasismu. Účast je dobrovolná. Podmínkou je uhrazení smluvní pokuty, pokud ji fanoušek obdržel. Opakované zařazení do programu není možné, rovněž nelze zkrátit doživotní zákaz.