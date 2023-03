Do repre dáme celou Spartu, směje se Siegl. Je Sadílek nejlepším hráčem Letenských?

Sadílek přišel na Letnou v létě 2022 ze Slovácka a stal se důležitým hráčem základní sestavy. Středopolař je ve Spartě platný především svou aktivní hrou a při presinku, který vyžaduje dánský trenér Brian Priske. „Možná je to také tím, že se Spartě prostě daří. Jinak by třeba Sadílek tolik vidět nebyl," míní druhý host Přímáku, fotbalový redaktor webu Sport.cz Robert Neumann. „Ale je vidět, že to v sobě má a je hodně platný," dodává novinář.