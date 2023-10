Koubek: Selhání, vrchol zmaru. Umřeli jsme na produktivitu

Musím ocenit výkon soupeře v čele s gólmanem Holcem. My jsme zahodili mnoho příležitostí. Bylo vidět, že Karviná větřila šanci, i s ohledem na to, že můžeme být unavení. Na to se ale vůbec nechci vymlouvat. Do utkání jsme se dostávali pomalu. Totálně jsme selhali v produktivitě, efektivitě a ve finálních fázi. Některá řešení zakončení jsem až nechápal. Hlavně na to jsme umřeli. Nepochopitelné, co jsme nedali. Připomíná mi to zápasy, jaké Plzeň hrála na jaře. Fotbal je o gólech. Jsme zklamaní, ale můžeme si za to sami.