Kouč Votroků už má doma připravený kufr. Manželka rozhodne, zda budu pokračovat, prozradil Koubek

Není ani divu, že je trenér Východočechů před vstupem do jarní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže v dobrém rozmaru. S podceňovanými a ve směs odepisovanými Votroky figuruje po devatenácti ligových kolech na sedmé příčce tabulky.

A to v samém úvodu podzimu házel v plén bonmot, že si se svým týmem musí počínat jako veverky před zimou a schraňovat jeden bod k druhému.

„Uvidíme, jaký bude vývoj. Počkám si, jaký bude náš sportovní výsledek a jak dopadneme, To bude první atribut v mém rozhodování, zda zůstat a v trénování pokračovat. Tedy samozřejmě v případě, že bude mít zájem i Hradec, protože smlouvu jsme uzavřeli jen na rok," netají Koubek, že on sám si přál jen roční angažmá, když ho ligový nováček lákal do svých služeb.