Kouzlo sparťanských koncovek. Vítězná mentalita je zpátky a Jarošík našel i další důvod

Hrát se musí do poslední minuty. Fotbalista, který nad tímhle tvrzením mávne rukou, že jde o prázdnou frázi, by se měl chytit za nos. Stačí se podívat, jak se soupeři v posledních minutách zametá pražská Sparta a kolik bodů si připsala na konto díky zásahům v úplném závěru utkání. „Za to bych chtěl Spartu pochválit, že se nevzdává, i když je výsledek nepříznivý," skládá Letenkým poklonu v pořadu Přímák Jiří Jarošík, bývalý hráč Sparty a naposledy kouč Teplic.

Sparta hraje do posledních minut. Diskuze v pořadu Přímák. Video : Sport.cz

Článek Letenští dlouhá léta čekají na mistrovský titul, tvrzení, že Spartu nic jiného, než vítězství nemůže kvůli vrozené vítězné mentalitě zajímat, také dostávalo dlouho na frak. Ale letos na jaře vzpomínky ožily a v závěru základní části Fortuna liga tým trenéra Priskeho ukazoval, jakou sílu má v posledních sekundách na to, aby se porval o lepší výsledek. Byť třeba z hodně diskutovaných pokutových kopů. „Všichni ve Spartě tomu věří, vytvářejí tlak na soupeře a vlastně i rozhodčí. Do vápna chodí spousta balonu, jsou tam souboje a dochází k zákrokům, po kterých se třeba pískne penalta," myslí si Jarošík. „Takhle se vytváří sparťanská vítězná mentalita, že se bojuje do posledního hvizdu." Fotbalový pořad Přímák s bývalým hráčem Sparty Jiřím Jarošíkem a s bývalým sudím Karlem Hrubešem.Video : Sport.cz Fotbalový expert Sport.cz Robert Neumann přičítá současnou sílu Sparty dlouhému tažení týmu nejvyšší soutěží bez porážky. „Pak prostě dostaneš sebevědomí, to hraje roli. Musím říct, že i když Sparta v závěru prohrávala, tak soupeře přehrávala a mlela, šla naproti i těm situacím, z kterých pak byly i penalty," míní Neumann, sám bývalý výborný fotbalista. Jarošík vidí i další důvod, proč je Sparta v koncovkách utkání úspěšná. Má totiž daleko více času než v minulosti. „Dřív se nastavovaly dvě minuty a teď klidně deset. Když je tým aktivní, vytvoří si pět rohů, standardky. Máte šance, kdy pak vznikají třeba i sporné okamžiky a penalty," dodává bývalý sparťanský záložník, který v rudém dresu hrával s číslem dvacet. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s bývalým záložníkem Sparty Jiřím Jarošíkem a bývalým rozhodčím Karlem Hrubešem se můžete podívat ve videu.