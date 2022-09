Kováčově družině nevyšel pokus o nápravu pohárového fiaska. Musíme mužstvu dodat sebedůvěru, ví kouč Pardubic

„Byl to zápas o prvním gólu. Měli jsme několik šancí, pak jsme ale inkasovali nádhernou branku a i když jsme si i poté vytvořili další příležitosti, nedokázali jsme žádnou z nich proměnit. Chtěli jsme z utkání získat minimálně bod a nemáme nic," hodnotil průběh zápasu zklamaně Kováč.

Kromě tutovky kapitána Pavla Černého těsně před poločasovým hvizdem byl blízko ke skórování i Dominik Kostka, jenž se tak mohl trefit proti celku, který jej pro velký fotbal vychoval. Svoji prudkou hlavičku po centru Vojtěcha Sychry ale namířil jen do břevna. „Bohemku jsme do ničeho nepustili a pokaždé nám chyběl ke gólu kousek, navíc jsme měli velký tlak v závěru. Je to škoda," smutně konstatoval Kostka, který odehrál celé utkání na pozici halvbeka.