Kovaný sparťan hodil rukavici Dánovi. Klíč od Prahy jako největší motivace

Jako hráč přišel rodák ze Vsetína do Sparty v osmnácti letech a s krátkými přestávkami v ní v různých funkcích působí dodnes. Dvaapadesátiletý Michal Horňák během hráčské kariéry získal na Letné deset mistrovských titulů, z toho sedm v samostatné lize.

Je tak docela symbolické, že právě kovaný sparťan dokázal jako zastupující kouč po odvolání Pavla Vrby dobýt Eden, o což se jeho předchůdci v lize osm let marně pokoušeli.

Derby už je sice pár týdnů minulostí, vzpomínky jsou však stále živé. Především na Hložkův vítězný gól, který dal Slavii vůbec poprvé v kariéře těsně před svým odchodem do Leverkusenu.

Horňák každopádně hodil rukavici i Dánovi, který ho jako trenér nastálo u áčka vystřídal. Hráči rozhodně klíč od Prahy berou jako velkou motivaci do další sezony.

„Doufám, že už tady nikdy nebudeme. Znamenalo by to, že budeme dál jenom vyhrávat. Snad to tak bude,“ culí se Krejčí.