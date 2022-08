Kratochvílova paráda vyděsila Slavii! Nezbývalo než čekat, trest jsme si asi zasloužili, připustil Trpišovský

Hosté se v závěru snažili kontrolovat hru v bezpečné vzdálenosti na polovině soupeře. Gólman Aleš Mandous byl vysoko z brány. Míče se však zmocnili domácí a záložník Miloš Kratochvíl ještě na vlastní polovině jen kousek před půlící čárou zkusil lob podobně jako Patrik Schick na loňském mistrovství Evropy...

„Naší nesmyslnou chybou jsme ještě soupeři nabídli příležitost, kterou Kratochvíl skvěle vyřešil a nechybělo moc, aby nás za to soupeř potrestal. Náš výkon má dvě části: ofenzivní, která byla velice dobrá a nebezpečná. Ale ta defenzivní byla hlavně ve druhém poločase katastrofální. Byli jsme strašně laxní a dělali hrubé chyby a málem nás to stálo výsledek," uznal Trpišovský.

Mandous by se do branky vrátit nestihl, jenže jablonecký záložník na rozdíl od českého reprezentanta zhruba o metr branku minul.

„Viděl jsem, že míč do brány letí. Trefil jsem ho možná trošku přes šajtli. Už jsem toho měl plný zuby, našel jsem v sobě snad poslední sílu... Je to strašná škoda. Mrzí mě to, protože jsme osmdesát minut hráli proti Slavii v deseti, což nebylo nic jednoduchého," hořekoval „málem král" Kratochvíl.

„Viděl jsem to z boku a přišlo mi, že to letí do brány, takže mi hodně zatrnulo," prozradil i záložník Slavie Lukáš Masopust.

Foto: Vít Černý, ČTK Stanislav Tecl děkuje spoluhráči v duelu proti Jablonci.Foto : Vít Černý, ČTK

Hostující lavičce bylo v tu chvíli přetěžko. „Od prvního momentu bylo vidět, že ten balon je nebezpečný, protože letěl na bránu. Mandy (Mandous) byl hodně vysoko a nám nezbývalo nic jiného nám než čekat, co se stane a kam balon spadne. Asi jsme si takový trest zasloužili za tu situaci, kterou jsme tam udělali," připustil Trpišovský.