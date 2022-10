Krejčí se stal katem svého bývalého klubu, ale góly neslavil. Jsem sparťan i Brňák, tvrdí

Co říkáte na to, že jste se stal katem Zbrojovky?

Mým cílem bylo dostat se po zranění do herní pohody a dát nějakou branku. Bez ohledu na to, s kým hrajeme. Vyšlo to zrovna na Brno. Na hřišti vždycky dělám maximum, aby vyhrál můj tým. Já se cítím ve Spartě velice dobře. Stejně jako jsem se předtím cítil ve Zbrojovce. Její stadion v Králově Poli mám hrozně rád. Jsem sparťan i Brňák, byť to možná může přijít někomu divné.

Máme několik určených hráčů, já patřím k prvním z nich. Věřil jsem si, a tak jsem si vzal míč, a desítku proměnil. Proběhla sice nějaká debata o tom, aby Honza Kuchta pokračoval ve střílení gólů, ale on to v Brně zvládl i bez penalty.

To byla moje velká chyba. Nedostali jsme po ní gól, avšak nastartovala Zbrojovku k náporu. Musím si na to dát pozor. Naštěstí jsme čisté konto udrželi.

Máte tudíž za to, že už se Sparta rozjíždí a dostává se do herní pohody?

První půle v Brně tomu nasvědčovala. Dodrželi jsme v ní všechno, co jsme měli. Nejsem ale spokojený s tím, jak jsme vstoupili do druhého poločasu. Každopádně jsme se ale po šňůře remíz už výsledkově zlepšili. Postupně se do toho dostáváme. Začínáme již předvádět to, co chceme.