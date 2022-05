Křetínský ve Spartě? Už je toho dost. Měl by učinit rozhodnutí, soudí expert

Pro někoho je právě majitel Sparty snadným terčem. „Nechci útočit na Daniela Křetínského, je toho i spousta pozitivního. Vezměte si, kolik hráčů živil, jejich rodiny, co tam pro to udělal, ale myslím, že patnáct let už je dost," prohlašuje někdejší trenér Liberce, Slavie a dalších českých i zahraničních klubů na adresu bohatého podnikatele.

„To je pořád hokus pokus kouzelníka Pokustóna..." podivuje se ve studiu Sport.cz nad tím, kolika cestami už se fotbalový klub z Letné zkoušel vydat, na úspěch však řadu let jen čeká. Zůstává u předsezonních prohlášení o mistrovském titulu. „Bavit se o tom, jestli má Bořek odejít, tyhle koupit, tamty koupit... Říkám, to bude tisící hráč, sedmdesátý trenér, osmdesátý ředitel... Pak je to prostě zbytečné," míní 59letý kouč a jasně naznačuje, že právě majitel klubu musí udělat zásadní krok.

Petr Rada porovnává působení pod Miroslavem Peltou a Danielem Křetínským.Video : Sport.cz

Co tedy má Sparta řešit na prvním místě? „Musí přijít majitel a sednout si na hodně dlouhou dobu před zrcadlo a musí si říct: Hele, dělám to 15 let s takovým a takovým úspěchem a neúspěchem, prostě je to neúspěšné, spoustu lidí tím zklamávám, spousta lidí je z toho smutná, spousta lidí z toho má noční můru a já přicházím o velké peníze." (Pozn. Daniel Křetínský působí ve Spartě od roku 2004.)

Sparta nemá lídra, říká Josef Csaplár v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Podle Csaplára má Daniel Křetínský v pozici majitele před sebou jedno ze dvou zásadních rozhodnutí. O jaká rozhodnutí jde? Dozvíte se ve videu z pořadu Přímák na Sport.cz.