Křivda: Sparta opustí v budoucnosti Letnou a vybuduje nový stadion

Křivda argumentuje, že organizovat fotbalový zápas je v současnosti mnohem náročnější než při poslední rekonstrukci letenského stadionu v 90. letech. "Pokud budeme chtít zvýšit kapacitu, musíme jít nejen do výšky, ale i do šířky. A ani pozemek, který je vedle stadionu, není dostatečně velký, abychom se na něj se stadionem vešli, pokud máme dodržet rozměry hřiště, velikost tribun a příchody a odchody fanoušků na stadion."

Výstavba nového stadionu Sparty však zatím není aktuální. "Rozhodně to není horizont nejbližších let. V tuto chvíli nejsme v situaci, kdy bychom měli jasně definováno, kde by nový stadion mohl a měl stát. Nejsme v situaci, kdy bychom měli jakákoli povolení pro stavbu nového stadionu. Se znalostí těchto procesů a délky jakékoli stavby v České republice můžeme říct, že horizont rozhodně přesahuje příštích pět let. Pravděpodobně to bude trvat ještě déle," avizuje Křivda.