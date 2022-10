Krutá prohra, smutní kouč Zbrojovky po debaklu se Spartou. Penaltu viděl i na druhé straně

Penaltu mu zase tolik nevyčítám, byť se v té situaci nezachoval tak, jak by měl. Mě naštvalo něco jiného. Po rychle vhozeném autu sparťanů za jeho zády se něčemu diví, a nevěnuje se okamžitě defenzivě. A klíčová druhá branka Pražanů po standardce padá na jeho vrub. Zakončujícího Kuchtu měl na starosti on. Střídající borci pak naši hru ve druhé půli oživili.

K vidění byl svižný fotbal, o což jsme se také zasloužili. Pár dobrých věcí jsme předvedli. A jsem přesvědčený, že jsme za stavu 0:1 měli kopat penaltu po zákroku na Alliho i my. Byla to podobná situace jako na druhé straně.

Je to tak. Vedle druhého gólu v naší síti na konci poločasu to byl další klíčový moment zápasu. Honza Hladík postupoval sám na gólmana, a byť to měl na slabší nohu, chtělo to aspoň trefit bránu, aby mohli naši dobíhající hráči dorážet.