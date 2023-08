Obrovská pochvala pro krajní hráče. Sparta má od neděle čtyři pravé wingbeky

Znovu si zápas zkomplikovali, bez vyloučeného Karabce nechali nováčka snížit. Hlavní cíl ovšem splnili.

„Potřebovali jsme se dostat na vítěznou vlnu. To se povedlo. Někteří kluci si zase odpočinuli, což byl dílčí plán. Jediná kaňka je, že jsme utkání nedohráli na víc gólů,“ shrnuje v rozhovoru pro klubovou televizi David Pavelka.

S páskou na ruce zastoupil potrestaného kapitána Ladislava Krejčího, navíc třetím gólem v závěru definitivně pojistil tři body.

Vykoupila se Sparta za porážku s Dinamem? . Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Novinky

Hodně pochvaly sklidili krajní hráči. Peškovo sólo dokončil gólovou dorážkou Matěj Ryneš. Když se pak na Peškově místě v závěru utkání objevil obránce Patrik Vydra, smělým průnikem do šestnáctky naservíroval uklidňující trefu Pavelkovi.

„Sparta má od neděle čtyři pravé wingbeky,“ zareagovali s úsměvem komentátoři O2 TV Sport.

Trochu s nadsázkou, ale trefně. Na pozici pravého wingbeka se střídají Tomáš Wiesner a Jan Mejdr. V neděli se ovšem chopil příležitosti Jakub Pešek, který se vrací po takřka ročním zranění. Ve finiši se pak na nečekaném místě předvedl také Patrik Vydra.

„Musím říct, že se tam cítím skvěle. Vyzkoušel jsem si to už v přípravě proti Dinamu Záhřeb. Tam jsem sice hrál zleva a teď proti Karviné zprava, ale vyhovuje mi to. Hodně se tam prohazujeme s desítkou, takže většinu času trávím na lajně. Mám to celé před sebou, možná mi to vyhovuje víc než na desítce,“ pochvaluje si Pešek.

„Vždycky je ale na trenérovi, jak se rozhodne. I Vydrys do toho pak skočil skvěle. Měl za úkol to hlavně odbránit, ale přidal i nadstavbu a nahrál na důležitý gól, po kterém se to celé uklidnilo,“ dodává český reprezentant.

Na levé straně pak zaujal také Matěj Ryneš. Odměnou mu byl první ligový gól v dresu Sparty.

„Odmala byl můj sen, dát tady gól před plnou Letnou. Jsem rád, že se mi splnil co nejdřív,“ usmívá se.

„Výkon krajních hráčů se mi moc líbil. S Peškem a Rynešem jsem nadmíru spokojený. Vydra, který přišel v průběhu, taky ukázal svou kvalitu. Pešek a Ryneš si ale zaslouží obrovskou pochvalu,“ hodnotí trenér Brian Priske.

Situace Jana Kuchty ve Spartě. . Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Pro Kubu to navíc není jeho primární pozice, ale výborně se s ní popasoval a ukázal spoustu dobrých věcí. Ryny mi dělá taky radost. Je to jeden z kluků, kteří minulou sezonu strávili na hostování. Nyní je zpět a dlouhodobě prokazuje svoji kvalitu. Vstřelená branka je odměnou za jeho dobrou práci,“ oceňuje dánský kouč.

Ve čtvrtek však čeká mužstvo nesrovnatelně těžší fuška.

„Ve vší úctě ke Karviné, Dinamo má trochu jinou úroveň. V některých aspektech bude ale utkání podobné. Nečekám třeba, že by Dinamo přijelo a snažilo se tu dominovat či presovat naši rozehrávku. Předpokládám, že trošku zalezou, což by mohlo být v něčem podobné neděli,“ srovnává trenér.