PŘÍMÁK: Kauza Admira byla sólo akce, myslí si Rajnoch. Vzpomínal na ředitele Slavie i zářez v Příbrami

„Já bych penaltu zahodil. Udělal bych to na truc,“ tvrdí Rajnoch, který se na hřišti vždy promění v buldoka, který chce udělat maximum pro úspěch. Říká o sobě, že jakmile vleze na zelený travnatý obdélník, nic jiného, než výhra ho nezajímá. Ale ne za každou cenu. „Pár přestupků tam mám, nesnáším křivdu. Ale nic z toho nebylo vůči rozhodčím,“ přiznává. Co má tedy přesně na triku? Ve finále středočeského poháru, před vedením svazu dal soupeři, který jej opakovaně fauloval, hlavičku. „Ulétl jsem, Takže jsem teď v trestu,“ dodává kajícně chlapík hrající I.A třídu za Jíloviště.

„Jsem rád, že se domácí takhle zachovali. Jde o skvělé gesto. Z druhé strany se mně takové vyústění zápasu hrubě nelíbí. Chyba se stát může, ale takové věci vrhají špatné světlo na fotbal. Musí se to vyřešit, nebudu nad tím zavírat oči. Do okresu jsem šel s tím, aby se praktiky z minulosti už neděly. Bohužel všechno nejde změnit hned. Opravdu mě těší reakce Jirky Bílka i hráčů Všenor,“ uvedl tehdy pro iSport.cz Jan Rajnoch, předseda okresu Praha-Západ.

Během víkendu se pro změnu objevila kauza spojená s divizním duelem mezi Ústím nad Orlicí a Čáslaví, kde se hosté domnívali, že byl duel řízen tendenčně ve prospěch domácích. Padlo i podezření, že sudí požil alkohol. „Jsou věci, co se stávají. I mně v minulosti volal klub, že je sudí u nich na utkání pod vlivem. Řešení je jediné, musela by se volat policie, která by nechala sudího dýchnout,“ líčí bývalý prvoligový fotbalista. S rozhodčími má řadu zkušeností i z doby, kdy hrál nejvyšší soutěž. Do podrobností nechce zabíhat, jeden případ si přesto vybaví. „Když jsme hráli s Libercem v Příbrami, bylo neskutečný, co tam s námi rozhodčí provedl,“ tvrdí.