Kuchta a spol.? Nemyslím si, že by v táboře slávistů měli vyvolat nenávist, míní bývalý mluvčí sešívaných

Ligové derby pražských „S“ je sice na programu až ve druhé polovině října, aktivity Sparty na letním přestupovém trhu však vytvářejí očekávání kolem slavného souboje s velkým předstihem. „Myslím si, že derby bude vyhrocené, že se to zase zvrhne do soubojů, že nebude o fotbale, že to bude o tom si vylít takovou tu negativitu a podle mě je to škoda,“ odpovídá Ondřej Zlámal ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Kuchta a spol.? Nemyslím, že by v táboře slávistů měli vyvolat nenávist, říká Ondřej Zlámal v PřímákuVideo : Sport.cz

Článek Sparta přes léto získala na přestup Jaroslava Zeleného a na hostování s možností prodloužení spolupráce také Jana Kuchtu a Jakuba Jankta. „U těchhle tří případů si nemyslím, že by to mělo vyvolat nějakou nenávist v táboře slávistů vůči nim," reaguje fotbalový reportér, který v minulosti pracoval jako mluvčí Slavie. Angažmá trenéra ve Fortuna lize trvá 331 dnů. Jak si Česko vede ve srovnání se zahraničním? Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „A to myslím i u Jana Kuchty, protože on ve Slavii hrál, odvedl ty služby, něco mu tam třeba nesedlo, měl nějaké rozhodnutí a rozhodl se jít do Sparty," dodává Ondřej Zlámal. Více najdete ve videu z pořadu Přímák. Celý fotbalový pořad z produkce Sport.cz si také můžete přehrát jako podcast. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Plzeň má v rukávu přestupový trumf. Kdo opustí Slavii?