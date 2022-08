Kuchta? Zřejmě frustrace. Sparta by ho trestat neměla, myslí si její bývalý hráč

Někdejší opora pražského klubu zároveň hledá vysvětlení, co k tomuto nesportovnímu činu 25letého forvarda vedlo. „Myslím si, že to byla frustrace z výsledku, z toho, že se nedostal do šancí. Balony, které potřebuje, mu tam prostě nepřišly. Tak se to v něm asi nějak naskládalo," říká 55letý bývalý fotbalista.