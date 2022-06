Lafata: Jak soudný byl Bořek, měli by tam být soudní i někteří jiní. Dočkal měl Spartě pořád co dát

Fotogalerie +15

Čtyřicet let, v týmu internacionálů ještě stále mladík. A protože tým Klubu ligových kanonýrů má logicky nouzi o obránce, žádný div, že právě David Lafata musel v exhibičním utkání během zdařilé akce Kanonýři v Kroměříži nastoupit jako stoper. Proti slovenskému výběru musel ovšem nejen bránit, ale také útočit, takže se naběhal víc než dost.

„Začal jsem vzadu, kde mi to nevadilo, ale nějak mě to táhlo dopředu," usmívá se kanonýr, jehož hattrick neodvrátil porážku 6:8. „Musíme uznat, že Slováci měli mladší mančaft nebo byli běhavější. O výsledek nešlo, ale prohrát jsme nechtěli. V horku už je pro nás hřiště moc velké..."

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Setkání českých a slovenských fotbalových legend Kanonýři v Kroměříži. Zleva Milan Ivana, Tomáš Medveď a David Lafata.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Bývalý kapitán Sparty dál bedlivě sleduje dění na Letné, kde po odchodu Pavla Vrby nastoupil dánský trenér Brian Priske.

„Asi usoudili, že v Čechách žádný pro Spartu není. Budeme mu držet palce, aby se Spartě dařilo. Asi je jedno, kdo tam je, vždy je to o výsledcích. Když jsou, je všechno krásné. Nebo nejsou, a je všechno na prd," poukazuje Lafata.

Sparta v minulé sezoně vyhlásila útok na titul, který naposledy získala v roce 2014 ještě s kanonýrem Lafim v sestavě. Jenže na něj znovu nedosáhla.

Fotbalista David Lafata na střelnici s olympijskými vítězi. Kolik trefil terčů?Video : Sport.cz

„Mně přišlo, blbě se mi to říká, že konečné třetí místo asi Spartě spíš odpovídá. Vždycky to byly spíš takové záchvěvy, kdy se zdálo, že by to mohlo na první příčku být. Jenže návrat do reality byl vždy tvrdý," vysvětluje svůj nečekaně příkrý soud.

Také kanonýra z jižních Čech překvapilo, že kapitán Bořek Dočkal ukončil kariéru. Na jeho domácí rozlučkový zápas se Slováckem dorazil i s rodinou, což jeho bývalý spoluhráč kvitoval.

„I kdyby se stalo, kdo ví co, tak jsme na zápas přijet museli. Bořkovo rozhodnutí musíme respektovat, sluší se mu poděkovat za všechno, co ve Spartě odvedl," zdůrazňuje.

Také Lafata před lety na Letné končil dřív, než by musel.

„Jenže mně tenkrát bylo sedmatřicet, Bořkovi je teprve třiatřicet. Také si myslím, že je to škoda," přidává se k expertům, kteří míní, že Dočkal měl ještě hrát dál, protože by lize stále měl co dát.

„To je jeden z důvodů, proč jsem se tak rozhodl. V určité fázi jsem si uvědomil, že se mi bude mnohem lépe žít s pocitem, že to možná bylo o rok nebo dva dřív. Nechtěl bych si říkat, že to bylo o rok později," vysvětlil sám Dočkal.

TOP 25 osobností: David Lafata

„Na jednu stranu dokážu pochopit jeho myšlení. Rozumím, jak to myslí. Jenže možná že tak, jak soudný byl Bořek, tak by tam mohli být soudní někteří jiní lidé. Myslím, že Spartě pořád měl co dát," vede si Lafata svou.

Žádnou velkou radost mu nedělal ani další klub jeho srdce. Jablonec to měl v lize dlouho nahnuté...