Laštůvka, Kozák? Možná si v lize nabiju, ale raději pracuji s mladými hráči, překvapil karvinský trenér

„Nechci říkat, že tu tito hráči budou, nebo nebudou. Za týden může být všechno jinak. Ale raději pracuji s mladšími hráči. Možná mám růžové brýle a v lize si, jak mi někteří říkají, nabiju pusu. Ale já to vnímám tak, že tu máme šikovné kluky a věk se nedá zastavit. A to se týká i brankářů. Máme Vláďu (Neumana) na jednadvacítce, třeba Cipis (Jiří Ciupa) ale nemá ještě podepsanou smlouvu. Uvidíme, jak to dopadne a budeme reagovat," prohlásil.

Hejdušek naopak stojí o Lukáše Budínského i střelce postupového gólu Daniela Bartla, kteří se ovšem na pokračování v Karviné zatím nedohodli. „Jsme předběžně domluvení. Vedení se mě ptalo, s jakými hráči bych chtěl pokračovat a tito dva k nim určitě patří. Teď už musí najít jen společnou řeč při rozpravách o výši smlouvy. Potřebujeme je k našim šikovným mladíkům z devatenáctky, kterých se do přípravy zapojilo pět. Věřím, že můžeme být zajímaví i tím, že do ligy vytáhneme zajímavého mladého žolíka," poukázal 43letý trenér.

Více než jména nyní Hejdušek řeší výškový handicap. „Máme v týmu menší kluky a při standardkách jsme s tím měli velký problém. Potřebujeme to zvednout určitě v obranné řadě, ale nebránil bych se výšce ve středové řadě ani v útoku. Kluky máme v kádru rychlostně zajímavé, ale Memič, Antovski, Adeleke, Budínský nebo třeba Boháč nemají výšku. Tu máme ve dvou lidech a to je Honza Žídek a Jirka Bederka. A to je málo," připustil Hejdušek, jenž do Karviné přišel před rokem z Baníku Ostrava.