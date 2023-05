Tentokrát byl postup těžší, porovnával jediný karvinský pamětník Budínský

Do první ligy se Karviná vrací po roční odmlce. Byl návrat složitý?

Byl, i proto, že podzim byl z naší strany takový všelijaký. Jaro nám ale sedlo, hlavně doma. Začali jsme ale body vozit i z venku, vytvořili jsme si polštář, který jsme dokázali využít.

Bylo to těžší, něž před sedmi lety?

Určitě ano. Před sedmi lety se to možná ani tolik nečekalo, přestože se už v Karviné stavěl stadion a dělalo se pro postup všechno. Od té doby se druhá liga zkvalitnila. Letos v ní bylo víc vyrovnanějších týmů, které byly nahoře s námi. Před sedmi lety jsme tam byli tři a za námi mezera.

Kdy jste začali tušit, že je na dobré cestě, že by to mohlo vyjít?

Snažili jsme se na to nemyslet. Ale postupně jsem se dostávali výš a výš a když jsme najednou byli první, nešlo se tomu vyhnout tomu a začali jsme myslet na to, že bychom to měli zvládnout. Koneckonců úkol zněl jasně – postup.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Lucky Ezeh a Michal Papadopulos z Karviné po utkání s Třincem.

Zvládli jste to, je to velká úleva?

Spadlo to ze mě. Ať si každý říká, co chce, poslední krok je vždycky nejtěžší. I když jsme hráli s posledním Třincem. Nebylo to nějaké extra pohledné utkání, ale hráli jsme na výsledek, který jsme potřebovali.

Poslední utkání odehrál kapitán Michal Papadopulos, bude Karviné scházet?

Každého to jednou čeká, odvedl skvělou práci tady a hlavně jsme splnili ten náš cíl a i kvůli němu jsme postoupili. Loučení (hráči mu při střídání vytvořili špalír) bylo dojemné.

V Karviné jste hostoval z Baníku, kde vám končí smlouva. Už máte jasno o své budoucnosti?

Nemám. Rád bych zůstal, ale teď na to nedokážu odpovědět. Užijeme si oslavy a pak se uvidí. První ligu bych si ale ještě rád zahrál. Pořád je od druhé ligy odskočená.

A kdyby to náhodou tady nevyšlo, tak váš osudový trenér bude v Hradci Králové...