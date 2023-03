Léčba Barošem nezabrala. Strašnej baníkovec, už se na něj těším, směje se kanonýr z Letné

Siegl je s Barošem v pravidelném kontaktu, několikrát týdně si fotbalové ikony chodí zahrát hokej. Plán bývalého reprezentanta o tom, že vyrazí nabudit Baník před duelem s Letenskými dobře věděl. „Byl pak i v prostoru, kde hráči nastupovali na hřiště, měl i povzbuzující věty pro baníkovce. Ale asi to nepomohlo," usmívá se někdejší kanonýr Sparty. Pro celou Ostravu je duel se Spartou nejspíš tím nejdůležitějším v celé lize, většího rivala Baník asi nemá. O to víc všechny krutá porážka rozdílem třídy bolí.

Podobnou zkušenost má i Horst Siegl z doby, kdy byl na Letné v roli trenéra. Rudí ovšem nevsadili na vtípky, nýbrž na proslov zpěváka Daniela Landy. „Bylo to skvělý. Měl jsem husí kůži, když promlouval ke klukům před zápasem. I ten hlas byl motivující," líčí bývalý kanonýr. Co přesně hráčům Landa říkal, to neprozradí. „Ale fungovalo to i před Ligou mistrů, Myslím, že na to hráči vzpomínají."