Legenda Bohemians po sněhové brigádě v Ďolíčku: Dorazil jsem, popadl hrablo a šel na věc

Sníh o víkendu paralyzoval celé Česko a nakonec zrušil i velkou část ligového programu. Bylo správné, že nehráli ani Bohemians proti Liberci?

Naprosto. Kdybychom hráli, trávník by se brzy zničil. Bylo nepříjemné po něm chodit v klasických botách, natož v kopačkách. Představa, že na těžce podmáčený plac naběhne dvaadvacet lidí, nebyla dobrá.

Přesto jste se i vy v sobotu nadšeně přidal do uklízecí čety a pomohl hřiště vyčistit.

Proti ostatním jsem tam byl krátce, jen nějakých 50 minut. Dorazil jsem do Ďolíčku dřív, popadl jsem hrablo a šel na věc. Snažili jsme se, aby zápas šel odehrát, ale sami jsme věděli, že to nakonec nepůjde. Každopádně bylo lepší sníh uklidit, než aby na hřišti ležel třeba několik dnů. Takhle se tráva aspoň může nadechnout a rychleji regenerovat.

Hezké pondělí, Klokani 🙋🏻‍♂️ Ať vám jde práce od ruky jako našemu fyzio, asistentovi a kondičákovi v sobotu 😁#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/Hnn4lseXrc — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) December 4, 2023

Tušil jste už na pátečním předzápasovém tréninku v Ďolíčku, že by se v sobotu nemuselo hrát?

Je pravda, že jsem zažil lepší tréninky. Sněžilo a míče byly zmrzlé. Nebylo to komfortní, ale snažili jsme se nachystat na zápas jako vždycky. Z pátku na sobotu napadalo obrovské množství sněhu, tohle v Praze nepamatuju. Klobouk dolů před všemi, co sníh z trávníku uklidili. Snad jsme hřišti pomohli, ještě ho budeme potřebovat.

Sníh komplikoval přípravu vlastně celý minulý týden, viďte?

Už v úterý jsme měli s béčkem trénink na sněhu, připomínalo mi to dětství. A s áčkem samozřejmě musíme na umělku, jiné možnosti momentálně nemáme. Přechody z tvrdého povrchu na měkké hřiště pochopitelně nejsou úplně optimální, úpony trpí. Ovšem takhle to má většina ligových týmů.

Mimochodem, jak moc nepříjemný je odklad zápasu pro hráče?

Ideální to není. Celý týden se chystáte na zápas – a nehrajete. Ale když vidíte, jak to venku vypadá, s chladnou hlavou uznáte, že je odklad lepší. Místo zápasu jsme šli do posilovny a makali jsme.

Byl to lepší program než zápas ve sněhu a mrazu?

Jednoznačně. Kdyby se hrálo, riskovali bychom zranění a nebylo by to dobré ani pro diváky. Fanoušci Bohemky jsou oddaní a víme, že by přišli v jakémkoliv počasí, jenže tentokrát to nemělo cenu.

Čistě hypoteticky, nemělo se odložit rovnou celé ligové kolo?