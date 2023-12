PŘÍMÁK: Celé kolo bych neodkládal. Zbytečná cesta do Zlína je problém, říká bývalý reprezentant

Tvrdík psal zprávy na sociální síti X, LFA na to pak reagovala veřejnými prohlášeními. „Na začátku se to určitě řešilo napřímo. I pan Tvrdík ukazoval komunikaci a prohlašoval, že telefonoval, aby se nějak rozumně domluvili. Když to nejde, je pak nejmodernější poslat do světa zprávu na sociální síti. Rozvíří se debata a všichni se o tom baví. Kdyby to neudělal, tak pak by se o tom třeba nikdo nebavil. Myslím, že to byl cíl. Abychom se o tom bavili a aby příště někdo nemusel cestovat a trápit se dva dny na cestě, když se ten zápas pak neodehraje,“ říká Mareš.