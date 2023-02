Legenda měla o Spartu obavy. Jaro rozjela slušně, ale moc posil nehraje, všímá si bývalý reprezentant

Bývalý reprezentant, který nastupoval na kraji obrany, byl před startem jara zvědavý, jak se na hře Sparty podepíše to, že během pauzy angažovala hodně zahraničních posil. „Měl jsem obavu, aby to ve Spartě nebylo rozdělené na české a zahraniční hráče. Aby fungovala parta. Na to věřím, stejně jako na sounáležitost s trenéry," vykládá současný trenér třetiligové Viktorie Žižkov.

Sparta zatím na jaře dvakrát vyhrála a přidala i nerozhodný výsledek na půdě Sigmy Olomouc. „Ukazuje se, že by to mohlo fungovat," soudí Horňák, byť zdůrazňuje, že ve velkém zatím zimní posily v rudém dresu v lize nenastupují. „Na hřišti jsou kluci, co hráli na podzim," všímá si.

Fotbalový pořad Přímák, jehož hostem byl trenér Michal HorňákVideo : Sport.cz

To, že by ve Spartě mohlo vše šlapat, byl přesvědčený už během zimy Jiří Lizec, fotbalový redaktor Práva a Sport.cz. Třeba proto, že viděl letenský tým během soustředění ve Španělsku. „Dělalo to tam na mě až překvapivě dobrý dojem. Jak dánský trenérský tým, spolu s Lubošem Loučkou, dokáže stmelit mladý kolektiv doplněný zkušenými Čelůstkou a Pavelkou. Přišlo mi, že si to sedá, bylo tam i hodně srandiček," prozrazuje novinář.