Lekce v derby. Priske ztrácí body i zraněné hráče, s Rosickým zváží posily

Zklamaly nejen mě, ale i hráče, celý tým byl naštvaný a zklamaný. Všichni jsme to špatně nesli. V kabině hráči rozebírali, co se stalo. Závěr prvního poločasu už byl lepší, měli jsme šanci vstřelit gól. V druhém poločase jsme dominovali. Hráčům jsem po utkání řekl, že to pro nás je každopádně lekce, jak pro ofenzivu, tak defenzivu. Musíme se soustředit na náš výkon a neinkasovat jako první.

Úplně nesouhlasím. Například v Boleslavi jsme sice prohrávali, ale do utkání jsme vstoupili dominantně a měli řadu šancí. To samé v Českých Budějicích, kde jsme vedli 2:0. Nevidím žádný vzorec, že by se to opakovalo v každém utkání. Po derby se zabývám úvodními 35 minutami. Proč naše intenzita a herní projev jsou pak v průběhu utkání výrazně lepší. Že šel týmový výkon nahoru, je podle mě ukázkou, že jsme na dobré cestě. Na druhou stranu ale vidíme, že naše cesta bude nějakou dobu trvat a bude dlouhá.